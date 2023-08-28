Медведев заявил, что Россия обеспечивает себя всеми видами вооружения

Медведев заявил, что России обеспечивает себя всеми видами вооружения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 28 августа, заявил, что Россия обеспечивает себя всеми видами вооружения. Причем в таком количестве, которое превышает текущие потребности.

«Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причем сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооруженных сил», — написал политик в своем Telegram-канале.

Такое замечание Медведев сделал, отметив, что Украины постоянно пытается подсчитать, сколько и какого оружия осталось у РФ.

«Такой подсчет вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно – страна-паразит и получает корм «от тела» своих хозяев, живет за счет них», — пояснил зампред Совбеза.

По его мнению, если Запад перестанет поставлять оружие Украине, она быстро потерпит поражение.

«Паразиты сдохнут», — резюмировал Медведев.

В свою очередь, по его данным, конвейеры военно-промышленного комплекса РФ работают в три смены. Они будут производить столько оружия, сколько нужно «для эффективной защиты нашего Отечества», подчеркнул политик.

Ранее Медведев отмечал, что оборонно-промышленный комплекс страны вышел за время проведения военной спецоперации на принципиально новый уровень, а все кто предрекал ВС РФ быстрый расход боеприпасов - ошиблись.

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой госкорпорации «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявлял о необходимости нарастить производство новейших вооружений в стране. Глава государства пояснил, что речь идет, в том числе о боевом танке Т-90М «Прорыв» и беспилотном летательном аппарате «Ланцет».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия начнет переговоры с Украиной только с позиции победителя (подробнее)