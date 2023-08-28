Памфилова заявила, что число хакерских атак вырастет к выборам 2024 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что число хакерских атак будет расти к выборам президента РФ, который должны состояться весной 2024 года.

«Уровень защищенности наших систем с каждым годом растет, поскольку мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам», - сообщила Памфилова в интервью РИА Новости.

Поэтому, по ее словам, российские высококлассные специалисты работают над тем, чтобы ни одна «подлая виртуальная крыса не проскочила» на интернет-ресурсы ЦИК.

Глава комиссии добавила, что за систему ГАС «Выборы» в ЦИКе совершенно спокойны, так как она полностью изолирована от интернета.

«Что касается сайта, наших цифровых сервисов — мы переходим сейчас на наше отечественное программное обеспечение и «железо», то есть, степень защиты всех наших сервисов, наших интернет-ресурсов очень высокая», - отметила Памфилова.

Ранее Памфилова заявляла, что дальнейшая судьба не только России, но также и целого мира будет зависеть от президентских выборов следующего года.

Председатель ЦИК после выборов 11 сентября 2022 года сообщала, что зафиксировано 29 234 потенциально опасных воздействия высокой степени критичности на интернет-ресурсы избирательной комиссии. Тогда уточнялось, что статистика учитывает совокупность атак с 1 июня, однако, 11 сентября наблюдалось повышение активности кибератак.