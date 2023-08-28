Глава Евросовета Мишель: ЕС в октябре обсудит вступление Украины и Молдавии Фото: REUTERS

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на следующем саммите Евросоюза в октябре главы стран ЕС будут обсуждать вопрос вступления Украины и Молдавии в состав союза.

“Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдавия. Также я ожидаю, что в повестку вернутся Босния и Герцеговина и Грузия”, — заявил политик на открытии XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед.

Мишель уточнил, что Евросоюз должен подготовиться к расширению к 2030 году.

Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам расширения Европейского союза Оливер Варгелий заявлял, что на предстоящем саммите ЕС в октябре будет обсуждаться вопрос членства Украины, однако к данному моменту Киев выполнил лишь два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС.

В свою очередь журналист издания Financial Times Тони Барбер предупредил, что вступление Украины в Евросоюз чревато неприятными последствиями, которые ударят по многим странам объединения.

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