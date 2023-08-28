Asia Times: Россия заручилась поддержкой Глобального Юга и укрепила свои позиции

AT: Россия заручилась поддержкой Глобального Юга и укрепила свои позиции в мире Фото: Shutterstock

Издание Asia Times заявило, что Россия смогла заручиться поддержкой стран “Глобального Юга”, благодаря чему серьезно укрепила свои позиции на мировой арене.

“Некоторые наблюдатели утверждают, что мы становимся свидетелями возвращения глобальной России через экономическое и политическое влияние”, — пишут авторы статьи.

Отмечается, что заявления Москвы о необходимости противодействовать гегемонии Запада и бороться с практиками неоколониализма завоевали расположение стран Глобального Юга.

Авторы статьи считают, что объединение стран в борьбе против нынешнего либерального порядка позволит им обрести больший вес на политической арене. При этом Украина также стремится найти союзников в данном регионе, однако не вызывает интереса у “Глобального Юга”.

“Стране, которая попытается оспорить имидж России как антиимпериалистического агента, предстоит долгая битва”, — резюмируют авторы.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отмечал, что страны БРИКС не противопоставляют себя другим объединениям и лишь пытаются создать новый эффективный блок "Глобального Юга".

В свою очередь президент России Владимир Путин предупреждал, что эпоха гегемонии одного или нескольких государств уходит в прошлое.