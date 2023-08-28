Суд в Вашингтоне отказал защите Трампа в переносе процесса на апрель 2026 года

Суд в Вашингтоне отказался отложить процесс над Трампом до 2026 года Фото: REUTERS

Окружной суд Вашингтона отказал адвокатам защиты бывшего президента США Дональда Трампа в переносе заседания по делу о штурме Капитолия на весну 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Столько времени вы не получите", — заявила судья Таня Чуткан в ответ на просьбу защиты Трампа перенести разбирательства по существу на апрель 2026 года.

Речь идет о федеральном деле, которое вменяет Трампу попытки изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года. Штурм Капитолия рассматривается в качестве одного из эпизодов.

По словам судьи, запрос прокуратуры провести процесс 2 января 2024 года также является "неприемлемым". Судья Чуткан знает, что в отношении Трампа действуют еще три уголовных дела.

Ранее KP.RU рассказал, что Дональд Трамп собрал 7,1 млн долларов пожертвований на предвыборную кампанию после проведения формальной процедуры ареста.