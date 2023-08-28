Названа дата судебного процесса над Трампом

Процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024 года Фото: REUTERS

Судебное разбирательство о якобы предпринятой в январе 2021 года Дональдом Трампом попытке сохранения власти и штурме Капитолия начнется 4 марта следующего года. Такое заявление сделала председательствующая на процессе судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн.

«Дата судебного процесса по данному делу назначена на 4 марта 2024 года», - заявила судья.

Напомним, накануне бывший президент США был взят под арест в тюрьме в штате Джорджия. Политик был внесен в тюремные списки. Отмечалось, что Трамп провел в тюрьме примерно получаса, после чего его отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

Как писал сайт KP.RU, действующий президент США Джо Байден тем временем высмеял в социальных сетях своего политического конкурента, назвав «отличным» день, когда тот оказался в тюрьме.