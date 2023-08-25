Трампа взяли под арест и отпустили

Трампа взяли под арест в Джорджии и тут же отпустили. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп взят под арест в тюрьме в штате Джорджия. Политик зарегистрирован в тюремных списках, следует из размещенной на сайте пенитенциарного учреждения информации.

Процедура формального ареста также предусматривает личный обыск, снятие отпечатков пальцев и фотографирование.

Ранее сообщалось, что Трамп предполагает выйти под залог в 200 тыс долларов до рассмотрения дела в суде.

Через непродолжительное время политика отпустили из-под ареста.

Напомним, в четверг 25 августа Трамп сообщил, что направляется в Джорджию для того, чтобы сдаться властям в тюрьме.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест за «борьбу за чистоту выборов».

По мнению политика, его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.

Накануне Дональд Трамп появился в программе опального журналиста Такера Карлсона, уволенного с Foх News и ведущего свое шоу на платформе X (ранее «Твиттер»).