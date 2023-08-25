Байден назвал отличным день, когда Трампа на полчаса посадили в тюрьму

Байден потроллил арестованного Трампа в Х. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден высмеял в социальных сетях своего политического конкурента Дональда Трампа, назвав «отличным» день, когда тот прибыл в тюрьму штата Джорджия, чтобы быть арестованным.

«Кстати, пришло в голову, что сегодня отличный день, чтобы пожертвовать на мою кампанию», - написал Байден в соцсети Х.

Твит президента появился примерно в то время, когда Трамп проходил процедуру ареста с обязательным фотографированием, обыском и снятием отпечатков пальцев.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп был взят под арест в тюрьме в штате Джорджия. Политика зарегистрировали в тюремных списках. В общей сложности Трамп провел в тюрьме около получаса, после чего его отпустили под залог в 200 тыс. долларов.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест за «борьбу за чистоту выборов».

По мнению политика, его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.

Также ранее Трамп объявил, что Байден сошел с ума.