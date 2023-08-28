Захарова: экологические организации молчат об опасности сброса воды с "Фукусимы"

Захарова: международные организации молчат об опасности сброса воды с "Фукусимы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила международные экологические организации в игнорировании опасного сброса зараженной воды с АЭС “Фукусима-1” в океан.

Дипломат отметила, что Япония планирует слить в мировой океан около полутора миллионов тонн ядовитой морской воды, заражённой тритием, а также углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, изотопами цезия и плутония.

При этом, подчеркнула Захарова, экологические организации “молчат как рыбы”, ровно также, как молчали во время крупнейшего разлива нефти в США. По мнению дипломата, молчание эко-активистов может быть связано с тем, что на них оказывается некоторое давление.

Напомним, 24 августа с аварийной АЭС “Фукусима-1” начался сброс первой партии очищенной воды. По заявлениям японских специалистов, вода была очищена от радиации и в достаточной мере разбавлена, благодаря чему удалось снизить концентрацию трития значительно ниже допустимой нормы.

Однако МИД Китая назвал действия правительства Японии “крайне эгоистичными и безответственными”, а также пообещал принять все необходимые меры для защиты экологии Тихого океана.