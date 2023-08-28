Глава Республики Сербской Додик: Боснии и Герцеговине следует вступить в БРИКС

Президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боснии и Герцеговине (БиГ) следует подать заявку на вступление в БРИКС, а не ждать очередных требований от Евросоюза. Такое мнение выразил президент Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик.

Додик в соцсети X написал, что существует альтернатива ЕС. "Учитывая, что из Брюсселя постоянно исходят новые и неясные условия вступления в Евросоюз, я считаю, что Босния и Герцеговина должна подать заявку на членство в БРИКС", - сказано в публикации главы Республики Сербской.

По его мнению, Боснию и Герцеговину примут в объединение БРИКС раньше, чем в ЕС. В ближайшее время властям БиГ будет направлена соответствующая инициатива на рассмотрение.

Напомним, в объединение БРИКС сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам минувшего 15-го саммита в Йоханнесбурге главы "пятерки" приняли декларацию о расширении. Новыми участниками БРИКС планируют стать Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, а также Саудовская Аравия и ОАЭ.