Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в уничтожении Украины Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене.

“Зеленский совершает геноцид и хочет уничтожить Украину”, — заявил Соскин в своем видеоблоге на Youtube.

По его мнению, Зеленский не способен здраво оценить сложившуюся ситуацию и изменить свою позицию по вопросу продолжения конфликта, из-за чего украинские войска несут огромные потери на фоне ухудшающейся обстановки в стране.

“Ему нужно предъявить обвинения в госизмене, потому что он виновен в массовой гибели людей. Он превратил Украину в концлагерь”, — резюмировал Соскин.

Напомним, ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Зеленского в скором времени свергнут или убьют, поскольку из-за отказа решать конфликт мирным путем он поставил Украину на грань демографической и гуманитарной катастрофы.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также считает, что Украина уже находится на грани коллапса и может разрушиться еще до окончания конфликта.

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