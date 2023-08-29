«Мы вас похороним»: Медведев отреагировал на согласие Запада наносить удары по Крыму

Медведев назвал согласие Запада на удары по Крыму приближением Апокалипсиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 29 августа, прокомментировал заявления о том, что Запад согласовал Киеву удары по Крыму, назвав их приближением Апокалипсиса.

По мнению политика, такие слова являются прямым юридически значимым доказательством соучастия западных стран в противостоянии против России на стороне Украины.

«Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

В посте он также привел цитату первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева: «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что союзники Зеленского дали добро на удары ВСУ по Крыму.

Президент России Владимир Путин отмечал, что именно киевский режим начал противостояние, а Россия использует силу для того, чтобы его остановить. Российский лидер подчеркивал, что руководство Украины открыто заявляет о планах агрессии против Крыма, что и так было известно Москве. Вооруженные силы России защищают людей, пока целями Запада является безграничная власть, говорил Путин.