Подоляк: союзники Украины дали добро на удары по Крыму

Подоляк: союзники Украины достигли консенсуса в вопросе ударов по Крыму Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, что союзники Зеленского дали добро на удары ВСУ по Крыму.

“Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – "нет-нет, давайте только без этого”, — заявил Подоляк в эфире украинского телемарафона.

Также он добавил, что количество “неустановленных беспилотников”, летающих над Крымом будет увеличиваться.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России из-за риска того, что западные союзники откажутся от военного финансирования Киева.

В свою очередь Владимир Путин отмечал, что Крым всегда был русским и вопрос о Крыме для России закрыт, несмотря на то, что Москва и Вашингтон смотрят на него по-разному.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что Белый дом скептически относится к попыткам Киева наносить удары по территории Крыма и видит в этом не более чем отвлекающий манёвр, на который в пустую тратятся очень ценные ресурсы.