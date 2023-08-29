Двум членам экипажа танка «Алеша» вручили знаки особого отличия «Герой Приморья». Фото: правительства Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия «Герой Приморья» двум членам экипажа танка «Алеша», который в одиночку остановил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Губернатор Олег Кожемяко вручил знаки особого отличия «Герой Приморья» лейтенанту Александру Левакову и ефрейтору Илье Гаврилову за заслуги перед государством, связанные с совершением подвига в ходе специальной военной операции», - сказано в сообщении правительства региона.

Власти напомнили, что бойцы 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии успешно отразили атаку превосходящих украинских сил на Запорожском направлении, поразив сразу восемь целей: два танка и шесть бронемашин противника.

Отмечается, что Александр Леваков стал единственным в стране обладателем трех высоких званий: Герой России, Герой ДНР и Герой Приморья.

Напомним, экипаж российского танка «Алеша» принял бой против восьми бронемашин ВСУ в зоне спецоперации и победил. Подвиг записали российские разведывательные дроны, а Минобороны РФ поделилось видеозаписью успешного боя.

Президент России Владимир Путин 23 августа 2023 года лично наградил членов экипажа танка «Золотой Звездой» Героя России. На следующий день, 24 августа, глава государства провел с ними встречу в Кремле.