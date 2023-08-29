ФСБ предотвратила теракт «Азова»* на объекте критической инфраструктуры в Калуге

ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Калуге, который планировал совершить местный житель по заданию «Азова»*. Об этом во вторник, 29 августа, проинформировало ведомство.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Калужской области, который поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт», - сказано в сообщении ФСБ.

Отмечается, что теракт планировался на одном из объектов критической инфраструктуры города. После его совершения, по данным ФСБ, обвиняемый планировал покинуть Россию и принять участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе «Азова»*.

Уголовное дело завели по статьям о приготовлении к госизмене, теракту, а также об участии в деятельности террористической организации и прохождении обучения в целях терроризма.

ФСБ также нашла тайник задержанного, где находились компоненты и составные части самодельной бомбы. Сотрудники ведомства изъяли и инструкции по изготовлению взрывного устройства, а также переписку с координатором на Украине.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили попытки диверсий на объектах ядерной энергетики в России, которые готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали двоих граждан Украины, еще один человек объявлен в розыск.

Сайт KP.RU писал, что сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли незаконную деятельность информатора посольства Соединенных Штатов в Москве, гражданина РФ Роберта Шонова, который ранее был сотрудником генконсульства США во Владивостоке.

* Запрещенная в России террористическая организация