WSJ: у США возникли трудности при выработке гарантий безопасности Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов столкнулись с трудностями при выработке гарантий безопасности Украине, так как не имеют возможностей обеспечить их выполнение в перспективе нескольких лет. Об этом проинформировала газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в ближайшем будущем пройдет второй раунд переговоров с Украиной на данную тему. Но, по информации газеты, у Вашингтона нет понимания, какие именно гарантии он может дать Киеву, так как, согласно законодательству США, следующая администрация может отменить почти все обязательства предыдущей.

Как следствие, по данным The Wall Street Journal, власти США думают на тем, чтобы принять меморандум о взаимопонимании с Украиной. Данный документ не будет включать в себя обязательств по поставкам конкретных видов вооружения и их срокам, а значит, мало повлияет на Россию и ее участие в спецоперации, считает издание.

Лидеры стран «Большой семерки» приняли совместное заявление, которое содержит гарантии безопасности для Украины, на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что, предоставляя какие-либо гарантии безопасности Украине, страны – члены НАТО посягают на безопасность России. Он также назвал этот блок наступательным альянсом, несущим нестабильность и агрессию.

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