РИА Новости: страны НАТО дали Зеленскому последний шанс в конфликте с Россией Фото: REUTERS

Страны НАТО провели переговоры с Украиной, в ходе которых обсудили продление боевых действий еще на год. Однако Киеву придется показать большую эффективность, чем в нынешнем наступлении, или пойти на мир с Россией. Об этом проинформировало агентство РИА Новости.

По информации издания, Украина требует от Запада еще больше военной техники, но в США сомневаются, что в следующем году смогут предоставить столько же оружия, сколько в текущем. НАТО договорились с киевским режимом о продлении боевых действий еще как минимум на год.

«Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении. В противном случае последует принуждение к миру», - пишут РИА Новости.

Агентство напоминает, что страны Североатлантического альянса намерены передать Украине истребители F-16. Так как подготовка пилотов закончится только к лету 2024 года, то, по данным РИА Новости, через год может состояться еще одна попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести наступление.

Это, в свою очередь, означает, что существенных переговоров между Россией и Украиной в 2023 году не будет, полагают РИА Новости. Об этом, как отмечает издание, ранее говорили и в Кремле.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии результатов наступления Вооруженных сил Украины. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.

Российский лидер также подчеркивал, что Украина отказывается вести диалог с РФ. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но она не может их навязывать, объяснял глава государства.