Forbes: Россия успешно применяет в зоне спецоперации различные модели дронов Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Россия применяет в зоне проведения специальной военной операции большое количество модификаций беспилотников, что останавливает Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом пишет Forbes.

По данным издания, российские военные выпускают большое число дронов «Ланцет», которые начинены взрывчаткой, а также применяет разведывательные и FPV-дроны. С таким множеством БПЛА солдаты ВСУ не в состоянии справиться, отмечает Forbes.

«Мы сильно от них отстаем», – подтверждает украинский оператор дронов.

Другой военный ВСУ отмечает, что в украинских новостях противника называют глупым.

«Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», - резюмировал боец.

Ранее издание The Telegraph проинформировало, что солдаты ВСУ считают одной из основных угроз российские дроны-камикадзе «Ланцет». По данным издания, российский беспилотник умеет легко выводить из строя бронетехнику противника, при этом он имеет компактные размеры. Самое большое число трудностей «Ланцеты» доставляют артиллеристам.

Министерство обороны России публикует видео с ударными беспилотниками. Так, в одном из роликов, видно, как оператор FPV-дрона оценивает позицию украинских военных в режиме реального времени, после чего направляет беспилотник на опорный пункт, уничтожая его.

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