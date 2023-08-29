Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского уберут в ходе военного переворота Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может быть свергнут в ходе военного переворота на фоне отсутствия успехов в наступлении.

“Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии соприкосновения”, — сказал эксперт в эфире YouTube-канала Redacted.

По мнению Джонсона, западные союзники Киева серьезно просчитались, пытаясь ослабить Россию, однако фактически поставив Украину на грань раскола.

Джонсон и ранее отмечал, что Зеленского в скором времени свергнут или убьют, поскольку из-за отказа решать конфликт мирным путем он поставил Украину на грань демографической и гуманитарной катастрофы.

Недавно бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин даже обвинил Зеленского в государственной измене и геноциде, а также желании уничтожить Украину.