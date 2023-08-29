Bloomberg: планы по расширению БРИКС говорят о провале лидерства США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство Bloomberg заявило, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства США на мировой арене и растущем запросе на поиск альтернативы текущему миропорядку.

“Растущий аппетит к альтернативе существующему международному порядку важен сам по себе — и свидетельствует о провале лидерства США”, — пишут авторы статьи.

Отмечается, что ранее в БРИКС не желали расширения и “более жесткого объединения против США и G7”, однако прошедший в ЮАР саммит союза показывает, что нынешние глобальные правила и институты не отвечают должным образом интересам некоторых стран.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отмечал, что БРИКС не противопоставляет себя G7 или G20 и изначально задуман как попытка создать новый эффективный блок "Глобального Юга".

Тем временем Издание Asia Times заявило, что Россия смогла заручиться поддержкой стран “Глобального Юга”, благодаря чему серьезно укрепила свои позиции на мировой арене.