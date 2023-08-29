Зеленский надеется поскорее начать переговоры с Японией о гарантиях безопасности Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил о желании как можно скорее начать переговоры с Токио по вопросу о гарантиях безопасности для Украины. Об этом во вторник, 29 августа, заявила пресс-служба украинского лидера.

«Мы готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее», - приводит пресс-служба заявление украинского лидера.

В пресс-службе также отметили, что Зеленский сообщил Кисиде о подготовке нового мероприятия на уровне советников по нацбезопасности по продвижению так называемой формулы мира.

Кроме того, в ходе разговора обсуждался вопрос подготовки «конференции по восстановлению Украины», которую намерена провести Япония в начале 2024 года.

Накануне газета The Wall Street Journal заявила о том, что у американских властей возникли трудности при выработке гарантий безопасности Украине, поскольку они не могут обеспечить их выполнение в перспективе нескольких лет.

Тем временем, политолог Константин Блохин заявил о том, что Вашингтон не сможет дать Киеву каких-либо гарантий безопасности без переговоров с Россией.