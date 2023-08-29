Экс-советник Кучмы Соскин назвал выборы единственным спасением Украины Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что Украину можно спасти лишь проведением президентских выборов, поскольку киевский режим устраивает геноцид украинского народа.

“Как Зеленский вообще спит? Они должны в крови захлебываться: он, Ермак, Залужный”, — возмутился эксперт в своем видеоблоге на Youtube.

По мнению Соскина, смена правительства является единственным способом спасти Украину, однако действующий президент Владимир Зеленский запретил их, ссылаясь на военное положение.

“Отмените военное положение, параллельно вступите в переговоры о временном прекращении огня <...>. В этом случае их отстранят от власти, но Украина тогда начнет жить”, — предлагает эксперт.

Напомним, ранее Соскин обвинил Владимира Зеленского в государственной измене, а также в геноциде украинского народа и желании уничтожить страну. По его мнению, действующий президент не способен здраво оценить сложившуюся ситуацию и изменить свою позицию по вопросу конфликта.

Тем временем газета El Pais сообщила, что власти Украины рассматривают возможность проведения президентских выборов в 2024 году для сохранения уровня популярности Зеленского.