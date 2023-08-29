Разведчик Риттер: 47 бригада ВСУ полностью уничтожена ударами ТОС "Солнцепек"

Экс-разведчик Риттер: 47-я бригада ВСУ перестала существовать из-за ударов "Солнцепека" Фото: кадр из видео

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что 47 механизированная бригада ВСУ практически полностью исчезла в результате ударов российских тяжелых огнеметных систем “Солнцепек”.

“Сорок седьмая бригада ВСУ, скорее всего, перестала существовать прошлой ночью. По скоплениям этого соединения был нанесен мощный удар, который привел к колоссальным потерям”, — рассказал военный в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK.

Риттер добавил, что украинские войска понесли уже слишком большие потери и не смогут вести наступление на прежнем уровне интенсивности.

Экс-разведчик и ранее отмечал, что российские войска эффективно применяют “Солнцепеки”, обращая в бегство наступающие подразделения ВСУ и даже не давая им пройти через серую зону.

В свою очередь чудом уцелевший после прилета “Солнцепека” украинский солдат недавно в интервью изданию “Страна.ua” заявил, что при залпе российских тяжелых огнеметных систем выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался.

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