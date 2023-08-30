ТАСС: истребитель Су-57 скоро получит ракеты дальностью до 300 километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Истребитель пятого поколения Су-57 в ближайшем будущем получил ракеты, которые смогут поражать цели на дальности до 300 км. Об этом проинформировало агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Сегодня истребитель работает на дальности 120 км, в ближайшее время ждут поступление авиационных ракет для высокоскоростных воздушных целей на дальности до 300 км», - заявил источник.

Сайт KP.RU в декабре 2022 года писал о старте массового серийного выпуска истребителей Су-57. Тогда авиационный завод имени Ю. А. Гагарина передал Минобороны РФ партию серийных самолетов пятого поколения Су-57, который был создан для замены Су-27.

Ранее Military Watch признало, что истребители Су-57 показали свою эффективность в зоне специальной военной операции. Американское издание назвало основные преимущества российского многофункционального истребителя пятого поколения. Это, во-первых, наиболее интенсивные испытания российского самолета в ходе реальных боевых действий. Вторым преимуществом считается внедрение нового комплекса радиосвязи на основе искусственного интеллекта.