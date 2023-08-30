Опубликована полная деловая программа Восточного экономического форума. Фото: Росконгресс

VIII Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. На сайте мероприятия опубликована полная деловая программа.

«Десять лет назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. За десять лет правительством проделана большая работа», - заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Он отметил, что одним из эффективных инструментов развития Дальнего Востока стал Восточный экономический форум. Полпред также выразил уверенность, что мероприятие традиционно пройдет на высоком уровне и поможет ответить на самые важные вопросы.

По информации советник президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова, деловая программа форума включает свыше 90 мероприятий, состоится более 400 выступлений спикеров.

Главной темой ВЭФ в 2023 году стала тема под названием «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловые сессии разделены на шесть тематических блоков.

В рамках блока «Международное сотрудничество в изменившемся мире» состоятся дискуссии о формировании альтернативной международной валютно-финансовой системы, а в рамках блока «Логистика перемен» - о развитии трансграничного сотрудничества и Северного морского пути.

В мероприятиях блока «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?» темами для обсуждения станут итоги и перспективы развития ДФО. Блок «Дальний Восток будущего» будет посвящен вопросам жилищного строительства, реализации мастер-планов городов, рынку арендного жилья.

Ожидаются обсуждения в рамках блоков «Технологическое развитие как гарантия суверенитета» и «Образование и воспитание как основа независимости».

Кроме того, российские предприниматели встретятся с коллегами из Индии, Китая, Монголии и стран АСЕАН в ходе бизнес-диалогов. Также состоятся форум креативного бизнеса и 12-я международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования.

Сайт KP.RU писал, что участники VII Восточного экономического форума по результатам его работы подписали инвестсоглашения на общую сумму свыше 3,2 трлн рублей.