Названа грустная причина побега фигуристки Горбачевой Фото: Артем КИЛЬКИН

Знакомый 16-летней фигуристки Алины Горбачевой рассказал, что причиной ее исчезновения стала ссора с тренером после травмы.

«Алина - моя подруга. Я говорил с ней перед ее пропажей. С ней все было хорошо. Ее тренер сказала, что они очень сильно поссорились и она ушла», - сообщил KP.RU человек, который представился олимпийским чемпионом по фигурному катанию Марком Кондратюком.

Собеседник издания рассказал, что в последнее время Горбачева сильно уставала и не могла хорошо прыгать четверные.

«Софья Федченко (ее тренер) на нее накричала, они поссорились, и Алина ушла. У Алины была травма ноги, а Софья ее нагружала. Вчера Алина просто физически не могла прыгать», - пояснил он.

KP.RU связался с Кондратюком по официальному номеру, но спортсмен отказался от комментариев. Федченко также никак не объясняет причину пропажи ее подопечной.

Об исчезновении Алины Горбачевой стало известно во вторник, 29 августа. Она пропала после тренировки в районе Волоколамского шоссе. Ее вещи были найдены на Покровской набережной.

Позже фигуристку нашли живой в кинотеатре. По предварительной информации, в отношении девочки не было совершено никаких противоправных действий.

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