Захарова исключила функционирование зерновой сделки без участия России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зерновая сделка не может функционировать без участия России, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может. Это невозможно физически», – сказала дипломат в ходе брифинга.

По словам представителя МИД России, зерновая сделка станет одной из тем встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Напомним, в ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти обсуждение новой формулы зерновой сделки, которую предложит глава турецкого МИД Фидан.

Как писал сайт KP.RU, глава российского государства объяснил, почему провалилась зерновая сделка. По его словам, Россия вернется к ней при выполнении всех ее условий.