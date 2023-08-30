Российский истребитель уничтожил второй катер ВСУ у острова Змеиный Фото: REUTERS

Российские войска за день уничтожили второй катер Вооруженных сил Украины в районе острова Змеиный, сообщает Министерство обороны РФ.

«30 августа 2023 восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем», – говорится в Telegram-канале министерства.

Напомним, в среду, 30 августа, Воздушно-космические войска России уничтожили военный катер Вооруженных сил Украины в районе острова Змеиный. Как сообщили в Минобороны, катер был поражен экипажем самолета Су-30 морской авиации.

Министерство обороны РФ ранее сообщало, что самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами. В ведомстве уточнили, что были ликвидированы военнослужащие украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.