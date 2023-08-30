Бывший советник Кучмы Соскин заявил, что Украине грозит гражданская война

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что на Украине начнется гражданская война Фото: REUTERS

На Украине велик риск возникновения гражданской войны из-за действий правительства Владимира Зеленского по отношению к своему населению. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Это будет гражданская война... Начнут головы проламывать", - сказал Соскин, отметив, что "это уже близко подходит".

По словам эксперта, жители Украины могут восстать против киевского режима. Причиной этому послужат притеснения со стороны властей и полиции, которые похищают и насильно принуждают мужчин вступать в ряды ВСУ.

Ранее британская газета The Guardian рассказала, что мужчины на Украине массово скрываются от мобилизации, прячась по домам и пропуская работу. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что в стране пока не выполнен план по мобилизации населения.