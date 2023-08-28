Резников: Украина еще не выполнила план по мобилизации

Глава Минобороны Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что в стране еще пока не выполнен текущий план по мобилизации.

"Тот план мобилизации, который был утвержден Верховной радой в соответствии с представлением, он еще не выполнен... Это значит, что у нас нет сегодня необходимости объявлять новую мобилизацию по увеличению численности", - цитирует слова Резникова украинское издание "Лига.нет".

По словам Резникова, у Украины все еще есть мобилизационный ресурс "с точки зрения правового плана".

Ранее KP.RU писал, что, по словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, страну ждет новая волна мобилизации. В ее рамках офис Зеленского планирует к весне дополнить ряды ВСУ еще 200-300 тысячами мобилизованных. Такое положение дел резко не нравится населению Украины - простые жители массово отказываются вступать в ВСУ, а мужчины стали все чаще скрываться от мобилизации.