В честь погибшего военкора Журавлева запущен студенческий конкурс Фото: Telegram

Медиагруппа «Россия сегодня» в память о корреспонденте Ростиславе Журавлеве в среду, 30 августа, объявила о запуске конкурса по прошествии 40 дней со дня смерти журналиста. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главного редактора группы Дмитрий Горностаев, отметив, что речь идет о стипендиальном конкурсе журналистских материалов.

«Приняли решение об учреждении студенческого конкурса работ на соискание стипендии Ростислава Журавлева … Соискатели должны будут представить серию журналистских материалов. Лучших из них мы будем рады видеть в качестве журналистов «РИА Новости» и других СМИ нашей медиагруппы», - рассказал замглавы редактора медиагруппы.

Напомним, 22 июля этого года машину, в которой был Ростислав Журавлев, а также еще трое журналистов, обстреляли кассетными боеприпасами, которые поставляют Киеву из Вашингтона. Отмечалось, что трое раненых корреспондентов находятся в больнице.

Как писал сайт KP.RU, убийство Журавлева осудила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, призвав расследовать обстоятельство его гибели. Президент России Владимир Путин посмертно наградил корреспондента орденом Мужества.