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НовостиВ мире30 августа 2023 17:17

Полковник ВС США Уилкерсон: Зеленский попал в капкан, ему грозит переворот

Окружение Зеленского угодило в ловушку и не может отступить от деструктивного курса, заявил полковник американской армии
Дарья ЧИПУРНАЯ
В США считают, что Зеленского ждет переворот на Украине

В США считают, что Зеленского ждет переворот на Украине

Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский угодил в капкан и рискует лишиться своей власти. Такого мнения придерживается полковник ВС США Ларри Уилкерсон в интервью каналу Dialogue Works на YouTube.

По словам американского эксперта, Зеленский потеряет власть, если согласится на прекращение боевых действий и мирные переговоры с Россией. Но всё окружение украинского президента попало в капкан, и если они отступят, то их ждет суд.

Радикальная смена внешнеполитического курса Украины возможна только при помощи военного переворота, считает Уилкерсон. Однако он будет кровавым и смертоносным.

"Вашингтон и другие западные страны постараются оттянуть этот момент как можно дольше", - заключил полковник американской армии.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что генералы НАТО жестко подставили Киев, просчитавшись перед началом украинского наступления. Теперь же все действия киевского режима только подталкивают страну к гражданской войне.