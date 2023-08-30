Аксенов: система ПВО сбила крылатую ракету в восточной части Крыма

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила крылатую ракету в восточной части Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 30 августа, в своем Telegram-канале.

“Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации”, - написал Аксенов.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем канале в Telegram, также сообщил, что в результате падения обломков ракеты загорелась трава в поле. На месте работает МЧС.

Ранее KP.RU писал о том, что со слов советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, страны Запада дали добро Киеву на нанесение ударов ВСУ по Крыму.

Зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такое решение Запада приближением Апокалипсиса. Медведев также процитировал первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, намекнув на ответ.