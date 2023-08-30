Богомаз: два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Брянским районом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа сбиты над Брянским районом вечером в среду, 30 августа. Об этом проинформировал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Брянский губернатор сообщил, что силами системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России была пресечена атака украинских террористов.

При падении вражеский беспилотников пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Отметим, ПВО пресекла попытку ВСУ атаковать Брянскую область утром 30 августа. В небе над Брянском был сбит вражеский беспилотник, который задел административное здание, частично повредив крышу и остекление.

Кроме того, как писал KP.RU, рано утром 30 августа была российская ПВО ликвидировал украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.