ZET: следовавший в Москву самолет совершил странный маневр над Варшавой Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Бодрума в Москву, совершил странный маневр в небе Польши. Такое заявление сделала местная радиостанция ZET.

«Рейс Turkish Airlines из Бодрума в Москву прошел по необычному маршруту. Самолет с российскими туристами сначала развернулся между Люблином и Замостьем, затем направился в сторону Жешува и Кракова и, наконец, пролетел над Варшавой в сторону Москвы», - проинформировала радиостанция.

По ее данным, инцидент произошел 29 августа, «необычный полет» воздушного судна с российскими туристами был зафиксирован Flightradar24.

По данным ZET, самолет двигался по «странному маршруту» из-за грозового фронта. Пользователи Сети, в свою очередь, отметили, что борт турецкой авиакомпании в тот день оказался не единственным, кому пришлось обходить непогоду.

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Сайт KP.RU писал, что в марте 2023 года стратегический бомбардировщик США B-52Н Stratofortress в сопровождении польских истребителей совершил маневр над Балтийским морем в 200 километрах от Санкт-Петербурга. Министр обороны Польши Мариуш Блащак объяснил это учениями по «оперативной совместимости».