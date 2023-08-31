В США заявили о возможности покушения на Трампа Фото: REUTERS

Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит покушение, которое может организовать американский истеблишмент из-за страха перед ним, а также отсутствия других мер борьбы. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон.

По словам журналиста, американская элита начала борьбу с экс-главой Белого дома еще до его первого избрания, после чего Трампа оклеветали для организации импичмента, а потом против него были сфабрикованы улики по делу о Капитолии.

Карлсон считает все эти действия бесполезными, поскольку они только повысили популярность Трампа. Он заявляет, что используемые против бывшего президента методы не имели результата, предполагая, что покушение будет следующим шагом.

Напомним, ранее экс-президента США взяли под арест в тюрьме в штате Джорджия. Политик был внесен в тюремные списки, а после получаса за решеткой был отпущен под залог в 200 тысяч долларов. Как писал сайт KP.RU, процесс по делу о штурме Капитолия начнется 4 марта 2024 года.