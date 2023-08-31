Марочко: ВСУ под Купянском стягивают тыловые подразделения ближе к передовой Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Купянском направлении стягивают ближе к передовой тыловые подразделения. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Эксперт сообщил, что противник ежедневно несет потери в личном составе и технике.

«Для ускорения процесса восстановления вооружения и военной техники, к линии боевого соприкосновения направлены подвижные войсковые ремонтные средства», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в населенных пунктах, которые находятся рядом с передовой, развернуты малые мобильные госпитали.

«Основная задача таких медучреждений - стабилизация пациента для дальнейшей эвакуации. С целью сокращения времени подвоза, отмечена также передислокация в «красную зону» подразделений материально-технического обеспечения», - отметил Марочко.

Сайт KP.RU писал, что на Купянском направлении Вооруженные силы Украины попытались применить вертолет Ми-8, однако он не долетел и обстрелял свои же подразделения.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Западной» группировки Вооруженных сил России отразили шесть атак трех бригад ВСУ на Купянском направлении. Потери противника составили около 50 боевиков.