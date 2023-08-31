Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не отправится сам на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Индии, а вместо него, как ожидается, Пекин представит премьер Госсовета Китая Ли Цян. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит G20 на следующей неделе в Индии... Ожидается, что премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября», - сказано в заявлении агентства.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегацию России на саммите «Группы двадцати» возглавит российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планировал поездку в Индию на саммит «Большой двадцатки».

Напомним, Индия принял председательство в «Большой двадцатке» 1 декабря 2022 года, а кульминацией будет заключительный саммит лидеров G20, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября 2023 года.