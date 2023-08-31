Белоусов: нацпроект по развитию беспилотных авиасистем заработает с 2024 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) начнет действовать в России с 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

«С 1 января 2024 года нацпроект должен заработать в полную силу, поэтому уже сегодня необходимо начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу», - цитирует Белоусова его секретариат.

Отмечается, что такое заявление первый вице-премьер сделал по итогам заседания президиума правкомиссии, на которой обсуждался план первоочередных действий для запуска нацпроекта.

По данным секретариата, члены президиума уже утвердили пять федеральных проектов, которые войдут в состав национального проекта. Документ отправили на финальное утверждение.

Для того, чтобы нацпроект начал работать с 2024 года, нужно также принять ряд нормативных правовых актов для развития сервисов, внедрения финансовых мер поддержки потребителей, разработчиков и производителей БАС.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по беспилотникам. Тогда он отмечал, что нацпроект необходимо учитывать как приоритет в бюджете, чтобы реализовать его в назначенные сроки.

Сайт KP.RU писал, что в июне 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. За это время в стране появится новая сфера экономики, связанная с использованием гражданских беспилотников.