Захарова назвала Уоллеса бесславно покинувшим поле боя агентом 006 Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 31 августа, прокомментировала отставку главы Минобороны Британии Бена Уоллеса. Она заявила, что именно он виновен в заражении украинских земель радиацией, назвав политика агентом 006, бесславно покинувшим поле боя.

«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку после четырех лет работы на посту главы военного ведомства. Заявление о своем уходе он направил премьер-министру Соединенного Королевства Риши Сунаку. На смену Уоллесу пришел министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс.

Ранее Захарова в статье для KP.RU заявила, что на территории Украины постепенно происходит радиационное заражение почвы из-за использования британских снарядов с сердечником из обедненного урана. Дипломат отметила, что Россия неоднократно предупреждала украинцев о последствиях этого решения союзников Зеленского. По мере использования этих боеприпасов Украина превращается в непригодную для жизни территорию, говорила она.