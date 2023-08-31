Глава МИД Украины Кулеба призвал критиков наступления ВСУ заткнуться Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал критиков темпа наступления ВСУ «заткнуться», заявив, что таким образом «они плюют в лицо украинскому солдату».

«Критика медленного темпа … приравнивается к плевку в лицо украинского солдата ... Я рекомендую всем критикам заткнуться, приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в испанском Толедо.

Напомним, ранее Обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек ВСУ неминуемый провал наступления, отметив, что противостоять российским войскам им не помогут даже поставки американских истребителей F-16.

Тем временем полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что атаками беспилотников на российскую территорию Украина старается скрыть провалы в ходе наступления. По его словам, атаки БПЛА не преследуют практических задач.