NZZ: истребители F-16 могут навредить Украине больше, чем помочь Фото: EAST NEWS

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung заявила, что американские истребители F-16 могут навредить ВСУ в случае поставки на Украину, поскольку аэродромы их базирования станут законной целью российских военных.

“Вместе с истребителями украинцы получают мощное оружие. Соответственно, базы F-16 становятся приоритетными целями для армии России, что также ставит под угрозу жизнь пилотов и обслуживающего персонала”, — считают авторы статьи.

В публикации отмечается, что у Киева не получится оперативно обучить обслуживающий персонал, поэтому американские истребители придется вывозить на сервис в третьи страны, либо привлекать на помощь военнослужащих блока НАТО.

Авторы резюмируют, что подобный сценарий грозит еще большей эскалацией конфликта, о чем сильно пожалеет президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер отмечал, что украинских пилотов также невозможно качественно подготовить в столь сжатые временные рамки, из-за чего поставка F-16 на Украину слишком опасна для летчиков ВСУ.

В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин объяснял, что решением отправить на Украину самолеты F-16 союзники Зеленского просто решили “избавиться от хлама” и провести перевооружение собственных войск за счет Киева.