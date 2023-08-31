Америке выгодно, чтобы РФ сбила как можно больше F-16 на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтону выгодно, чтобы Россия уничтожала как можно больше американских истребителей F-16 на Украине. Такое мнение выразил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире канала Dialogue Works на YouTube.

"Вероятно, сбить истребители F-16 будет сложнее, чем другие самолеты, но в итоге собьют и их. У русских достаточно самолетов, причем довольно мощных и эффективных в бою. Так что F-16 тоже собьют", - сказал Уилкерсон.

По мнению офицера ВС США, американцы извлекут из этого выгоду благодаря росту числа заказов на новые истребители. Так США зарабатывает большие деньги на украинском конфликте, сказал Уилкерсон.

Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ будет достаточно 60 истребителей F-16, которые будут рассредоточены по разным аэродромам страны. В Швейцарии убеждены, что данный тип истребителей способен только навредить Украине, так как F-16 станут приоритетными целями для ВС России.