Собянин: силы ПВО пресекли очередную атаку БПЛА на Москву рядом с Люберцами Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранним утром первого сентября российская система противовоздушной обороны пресекла очередную попытку пролета беспилотника к Москве рядом с Люберцами. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

— Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего, — говорится в сообщении.

Также Собянин поблагодарил военнослужащих за то, что их усилия позволили не испортить День знаний для москвичей.

Напомним, что в ночь на 31 августа также был уничтожен украинский беспилотник, который летел в направлении Москвы. В результате ликвидации дрона никто не пострадал, а также обошлось без разрушений.

Днем ранее была пресечена попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, а один из дронов был уничтожен российской системой ПВО в Рузском районе Московской области.