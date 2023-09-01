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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 4:42

Собянин: силы ПВО пресекли очередную атаку БПЛА на Москву рядом с Люберцами

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет
Роман ПОЛОСИКОВ
Собянин: силы ПВО пресекли очередную атаку БПЛА на Москву рядом с Люберцами

Собянин: силы ПВО пресекли очередную атаку БПЛА на Москву рядом с Люберцами

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранним утром первого сентября российская система противовоздушной обороны пресекла очередную попытку пролета беспилотника к Москве рядом с Люберцами. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

— Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего, — говорится в сообщении.

Также Собянин поблагодарил военнослужащих за то, что их усилия позволили не испортить День знаний для москвичей.

Напомним, что в ночь на 31 августа также был уничтожен украинский беспилотник, который летел в направлении Москвы. В результате ликвидации дрона никто не пострадал, а также обошлось без разрушений.

Днем ранее была пресечена попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, а один из дронов был уничтожен российской системой ПВО в Рузском районе Московской области.