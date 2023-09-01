Breitbart: отставка министра обороны Британии Уоллеса стала потерей для Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отставка Бена Уоллеса с поста главы Министерства обороны Британии стала потерей для Украины одного из ближайших союзников. Такое мнение опубликовали в американском издании Breitbart.

— Украина теряет одного из своих ближайших союзников из-за отставки министра обороны Великобритании Уоллеса, — говорится в публикации.

Также в издании отметили, что на протяжении четырех лет Уоллес был главой британского Минобороны и курировал «военную реакцию» Великобритании в отношении конфликта на Украине.

Уоллес регулярно призывал увеличить финансирование Вооруженных сил Британии, заявляя, что в ближайшее десятилетие "мир станет менее безопасным и стабильным".

Напомним, что об уходе Бена Уоллеса с поста главы Министерства обороны Великобритании стало известно 31 августа 2023 года. Заявление об отставке он написал премьер-министру Риши Сунаку.

Мария Захарова заявила, что именно Бен Уоллес виновен в заражении украинских земель радиацией после поставок снарядов с обедненным ураном и назвала экс-главу британского Минобороны «Агентом 006».