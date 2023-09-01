Полковник Макгрегор: российские войска при необходимости освободят Одессу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российским войскам под силу освободить Одессу ради завершения конфликта на Украине.

“Русские, очень взвешенно и очень осторожно продвигающиеся против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно.” — сказал полковник в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

По его мнению, если освобождение Одессы не заставит киевский режим идти на переговоры, Россия может продолжить спецоперацию и пройти до границ Польши и Румынии.

Макгрегор и ранее предупреждал, что российской армии под силу дойди до западных границ Украины, если Вашингтон и другие союзники Зеленского не начнут мирные переговоры.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что командование ВСУ уже вводит в бой последние резервы, из-за чего киевский режим рискует потерять Одессу, если не признает поражение.

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