Рогов заявил, что Зеленского ждет возмездие за удары по территории России Фото: REUTERS

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет возмездие за удары по территории РФ.

Ранее Зеленский в своем выступлении в Киеве заявил, что получает ощущение “справедливости”, слушая сообщения о “хлопках” на территории России.

“Зеленский официально взял на себя ответственность за удары по территории России. Что там дают ему сообщения о хлопках, нас не интересует и не должно интересовать. Главное, чтобы он получил возмездие, которое его неминуемо настигнет”, — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва оставляет за собой право на жесткий ответ на террористические атаки со стороны киевского режима.

В свою очередь глава "Фонда наследия" Кевин Робертс подчеркнул, что удары украинских беспилотников по мирным городам России доказывают, что именно киевский режим является агрессором в текущем конфликте на Украине.