Sky News: Украина будет сожалеть о назначении нового министра обороны Британии Фото: REUTERS

Эксперт по международным отношениям Доминик Уайкорн заявил, что власти Украины скоро пожалеют об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. По мнению аналитика, новые глава Минобороны будет более сдержан в вопросе финансирования киевского режима.

“О его отставке будут сожалеть не только в военных кругах, но и в Киеве. Тут стоит упомянуть, что у Уоллеса есть настоящий военный опыт, а у Гранта Шаппса его нет совсем. Поменяется политический стиль”, — приводит слава Уайкорна телеканал Sky News.

Эксперт добавил, что Уоллес был одним из основных союзников президента Украины Владимира Зеленского и активно поддерживал киевский режим, однако новый глава оборонного ведомства Британии слишком мягок и слаб для настолько же агрессивной политики.

Ранее американское издание Breatbart также отмечало, что отставка Бена Уоллеса с поста министра обороны Британии стала потерей для Украины, поскольку Уоллес был одним из ближайших союзников Киева.

Бен Уоллес ушел в отставку после четырех лет работы на посту главы военного ведомства в конце августа 2023 года. Заявление о своем уходе он уже направил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.