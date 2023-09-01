Политический обозреватель Хортон: Украина рискует потерять Харьков и Одессу Фото: REUTERS

Американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявил, что киевский режим рискует потерять Харьков и Одессу, если продолжит отказываться от мирных переговоров с Москвой.

“Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <...> Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны”, — сказал аналитик в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Хортона, рано или поздно западные союзники Украины все же заставят Киев пойти на переговоры, а украинцам придется согласиться на территориальные уступки ради мира. При этом, подчеркнул аналитик, именно Запад, спровоцировав Украину на начало конфликта, обрек ее на потерю территорий.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что российским войскам под силу освободить Одессу и даже дойти до западных границ Украины ради завершения конфликта.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано также отметил, что у киевского режима нет шансов в противостоянии с российской армией, а в распоряжении ЦРУ есть правдивые отчеты и данные о провале украинского наступления.