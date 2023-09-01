Оператор АЭС "Фукусима-1" впервые после начала сброса воды выявил тритий в море

Оператор АЭС "Фукусима-1" впервые с начала сброса воды выявил тритий в море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO обнаружил радиоактивный тритий в пробах морской воды на северо-восточной границе порта, примыкающего к станции.

Согласно пресс-релизу компании, данный случай является первым с начала сброса очищенной на территории АЭС воды, а концентрация трития в пробе превысила минимальный уровень выявления и составила 10 беккерелей на литр.

TEPCO отмечает, что допустимая концентрация трития в питьевой воде превышает данный порог в 1000 раз, однако компания установила допустимый уровень загрязнения на уровне в 700 беккерелей на литр, при достижении которого сброс воды с “Фукусимы” будет остановлен. В пресс-релизе уточнили, что концентрация трития в других точках в радиусе 10 км от станции по-прежнему ниже уровня в 10 беккерелей на литр.

Напомним, 24 августа с аварийной АЭС “Фукусима-1” начался сброс первой партии очищенной воды. По заявлениям японских специалистов, вода была очищена от радиации и в достаточной мере разбавлена, поэтому сброс ранее зараженной воды не нанесет никакого вреда окружающей среде.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Япония планирует слить в мировой океан около полутора миллионов тонн ядовитой морской воды, заражённой не только тритием, а также углеродом-14, калием-40, стронцием-90, йодом-129, изотопами цезия и плутония, однако международные экологические организации игнорируют данную проблему.